Distilleria 50/60: la Murgia in bottiglia

Entrambe con una solida esperienza di imprenditrici agricole, entrambe innamorate della propria terra, dei suoi colori e profumi che proiettano nei loro prodotti, con i quali hanno saputo ritagliarsi un posto nel mercato non facile dei distillati.Nel laboratorio di Angela e Fabia c'è un intenso e gradevole odore di erbe della Murgia. Territorio aspro, che però riesce a tirar fuori il meglio di sé nella spontaneità delle proprie piante che si ritrovano nel gin rurale, in quello agrumato e nell'amaro rurale: cifra distintiva della distilleria 50/60.Un'azienda nata dall'incontro di due amiche e socie che hanno deciso di rimettersi in gioco e testarsi in un nuovo settore, mettendo in campo tutta la propria passione e vision aziendale. Due imprenditrici agricole che hanno scelto di stare insieme in questa avventura, nata quasi per caso, all'indomani dei loro compleanni a cifra tonda, 50 e 60 appunto, da cui prendono il nome i loro prodotti. Una sfida lanciata e vinta, a giudicare dai risultati che l'azienda sta conseguendo in un breve lasso di tempo.Una avventura emozionante e divertente che le vede marciare all'unisono verso nuove mete. Anche perché quando due donne della loro tempra decidono di mettersi in gioco, il risultato non può essere mai banale. I distillati come il Gin Rurale e il Gin Rurale Agrumato e l'Amaro Rurale ne sono il fulgido esempio.Prodotti che racchiudono una vasta gamma di profumi e fragranze delle botaniche del territorio murgiano, ma che nascono anche dalla voglia di realizzare un prodotto unico, figlio di una profonda ricerca, di studio e di conoscenza maturata attraverso i viaggi e le esperienze. Insomma, non una impresa improvvisata, ma una scelta ponderata frutto di perseveranza, impegno e competenza: caratteristiche che stanno ripagando gli sforzi e gli investimenti delle due imprenditrici. Una scelta vincente che si manifesta anche nei prodotti di punta della 50/60. Distillati di pregevole qualità e dalla forte personalità.Ma i progetti delle due socie-amiche non si fermano qui. La Murgia è una miniera di profumi e a breve dalla mente di Angela e Fabia verrà partorito un nuovo progetto che espandere gli orizzonti dell'azienda, anche oltre i distillati… ma questa è un'altra storia che vi racconteremo in futuro.