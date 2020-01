Rinviato lo sgombero forzato di Felice Basile

Lo sgombero forzato di Felice Basile e della sua famiglia ieri non c'è stato. Una mattinata tesissima in piazza Don Minzoni con il presidio pacifico di associazioni e cittadini ad opporsi, i Carabinieri a vigilare, mentre nell'abitazione si confrontavano lo stesso Basile e la delegata per l'esecuzione della vendita dell'immobile, avvenuta tramite asta giudiziaria. Alla fine si è deciso per un rinvio di sei mesi.Una vicenda drammatica, già raccontata da AltamuraLife E ieri una giornata da batticuore. Fuori c'erano numerose persone, silenziose, a testimoniare una vicinanza e per dire "no" ai pignoramenti e alla vendita delle case all'asta. Dentro: una trattativa molto serrata con picchi drammatici sfociati in pianti e alla fine la decisione di soprassedere allo "sfratto" per altri sei mesi. Ma poi Basile, la moglie e i figli dovranno lasciare quel palazzo costruito in tanti anni di sacrifici, con l'attività di elettrotecnica poi andata in malore per i contenziosi iniziati con una banca.La speranza per il piccolo imprenditore è che possa esserci qualche sviluppo giudiziario in base alle denunce da lui presentate in Procura, in cui contesta la legittimità delle azioni. In una mattinata molto difficile a suo sostegno si sono mosse associazioni locali e non. Sul posto è giunta anche la sindaca Rosa Melodia.L'odissea di Basile è iniziata circa otto anni. Aveva linee di credito presso due banche. Una di esse ha richiesto la restituzione delle somme prestate, una revoca di 51.000 euro. Ed è iniziato il precipizio. Avviata addirittura un'istanza di fallimento ma non è andata in porto. Però pure l'altra banca ha chiuso i rubinetti. L'azienda, alla fine, è stata chiusa. E la sua unica casa è stata venduta all'asta."Per la somma revocata dalla prima banca di 51.000 euro alla fine della trafila si è giunti al pignoramento di un patrimonio immobiliare, compreso dei beni indivisi, del valore commerciale di circa 1.500.000 euro", scrive Basile nel libro "L'Italia al contrario". Dalla revoca, infatti, si è innescato un procedimento complesso di atti giudiziari sino ad arrivare alla vendita all'asta per un terzo circa del valore di mercato.