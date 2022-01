Ricerca: docente altamurana della "Bocconi" vince premio europeo

Mara Squicciarini, altamurana, "assistant professor" del Dipartimento di economia dell'Università Bocconi di Milano, si è aggiudicata un consistente finanziamento vincendo un "Erc Starting Grant" (i riconoscimenti del centro europeo di ricerca) con un progetto di "storiografia quantitativa". La notizia è stata data dalla "Bocconi" ed è stata favorevolmente salutata ad Altamura dalla scuola media "Padre Pio" che la annovera tra gli ex alunni di eccellenza.Con "EDIPO - Education, Diversity, Innovation, and Politics", Mara Squicciarini, si propone di "gettare luce sul processo di espansione e universalizzazione dell'istruzione - spiega l'Università Bocconi in una nota - concentrandosi sul caso francese, dalla Rivoluzione francese del 1789 ai primi del '900. La sua metodologia prevede la costruzione di database quantitativi, ai quali applicare metodologie econometriche per valutare gli effetti di episodi storici esemplari come l'Affaire Dreyfus (nella sua influenza sulle scelte di integrazione e di istruzione della minoranza ebraica discriminata) e la chiusura forzata delle scuole dei Gesuiti tra il 1880 e il 1885 (come esempio di che cosa può accadere quando il potere politico chiude istituzioni scolastiche di qualità ma ideologicamente non allineate). La studiosa, inoltre, applicherà metodologie di text analysis automatizzata ai Cahiers des Doléances del 1789 per valutare intensità e provenienza della domanda di scolarità di massa".Non uno, bensì due altamurani hanno vinto questo riconoscimento ed è certamente qualcosa di rilevante perché complessivamente quasi 400, per la precisione 397, quelli assegnati in tutta Europa, per un totale di 619 milioni di euro, per lanciare i nuovi progetti e formare nuovi team di ricerca. L'ERC calcola che verranno creati circa 2.000 posti di lavoro per ricercatori e staff. Le istituzioni di ricerca italiane si sono aggiudicate 28 finanziamenti, mentre i ricercatori italiani (compresi quelli che lavorano all'estero) ne hanno vinti 58. Sono state presentate 4.066 proposte, con un tasso di successo del 9,8%.L'altro vincitore altamurano è Antonio Papangelo, ricercatore del Politecnico di Bari