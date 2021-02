Deposito nucleare, dibattito web promosso dalla Diocesi

"Scorie o risorsa?". Questa la domanda cui si tenterà di dare una risposta questa sera in una tavola rotonda promossa dall'Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della diocesi di Altamura Gravina e Acquaviva in collaborazione con il Distretto agroecologico della Murgia e del Bradano. L'incontro intende fornire punti di vista e spunti di discussione a partire dalla mappa diramata dalla Sogin dei siti potenzialmente adatti ad ospitare il deposito unico nazionale di scorie radioattive, interessando alcuni comuni dell'area murgiana e della diocesi (come Gravina ed Altamura), ma anche un'area del comune di Laterza: tutte città rientranti in zone protette come il Parco Nazionale dell'Alta Murgia o quello regionale delle Gravine.A discutere del tema, alla tavola rotonda online moderata dalla giornalista Anna Larato, ci saranno, oltre al vescovo della diocesi Mons. Giovanni Ricchiuti, anche l'assessore all'Ambiente della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio; Leonardo Baldassarre, fisico esperto in radioprotezione; il docente in Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali, Pietro Ubbriaco, e il presidente dell'Ordine degli Geologi della Puglia, Salvatore Valletta.Il dibattito verrà trasmesso in diretta streaming sul canale you tube della diocesi, alle ore 19,30.