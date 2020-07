Denunciato un altro caso di scomparsa, da tre giorni 49enne non torna a casa

Sono ore di grande preoccupazione ad Altamura per un'altra famiglia. E' stata denunciata la scomparsa di Giuseppe P., un uomo di 49 anni. Dal 29 giugno non è tornato a casa. Si tratta di un allontanamento volontario ma, siccome i giorni passano senza notizie, cresce l'ansia, soprattutto per gli anziani genitori.I fratelli hanno presentato denuncia di scomparsa alla caserma dei carabinieri di Altamura. Inoltre stanno diffondendo un appello sui "social" con la foto di Giuseppe per ricevere possibili segnalazioni. Alcune sono arrivate e vengono valutate con attenzione. L'uomo, 175 centimetri di statura, è vestito sportivo e con un borsello di colore scuro (o una borsa a tracolla). E' stato visto nei pressi di via vecchia Buoncammino, sulla strada che porta al santuario.Si spera che presto l'angosciante vicenda possa chiudersi. Ma nel frattempo la famiglia chiede aiuto e spera di ricevere notizie utili. La situazione preoccupa perché lui è a piedi, non si sa dove dorme ed è senza soldi.La nostra redazione è stata contattata da un fratello che mette a disposizione il suo numero di telefono (320.6923851) per eventuali segnalazioni.Seguiranno aggiornamenti