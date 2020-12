Danneggia auto e rischia di investire persone, fermato

Serata di paura in alcune strade della zona di via Gravina. Un altamurano è stato fermato dopo aver creato pericolo per l'incolumità pubblica.Stando ad una prima ricostruzione, a bordo di una Bmw l'uomo ha danneggiato diversi veicoli, anche in corsa, nel tragitto da viale Padre Pio a via Gravina. Alcune persone hanno rischiato di essere investite nella stazione di servizio adiacente l'ufficio postale, per prontezza sono riuscite ad evitarlo.Dopo un rocambolesco giro in cui molte auto sono state danneggiate, l'auto si è fermata sul marciapiede in via Gravina. L'uomo è sceso dall'auto e poi è stato bloccato in un panificio. Sono intervenuti gli agenti di Polizia locale, i Carabinieri e gli uomini dell'istituto di vigilanza Nuova Italpol.Dopo gli accertamenti del caso, verificate le sue condizioni mentali problematiche, l'uomo è stato portato in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118 per le cure necessarie.