Covid: sempre in discesa i nuovi casi

Bollettino settimanale della Asl Bari su nuovi casi di contagio e somministrazione di vaccini nella provincia di Bari nei giorni dal 23 al 29 maggio. I casi sono ancora in calo, anche grazie alle elevate temperature.In tutta la provincia di Bari i nuovi casi sono stati 3.130 rispetto ai 4.260 dei sette giorni precedenti. Ad Altamura registrati 187 casi rispetto ai 254 dei sette giorni precedenti. Non è stato comunicato il numero degli attualmente positivi ma è in calo, una tendenza che si mantiene da alcune settimane.La vaccinazione procede ormai estremamente a rilento e in prevalenza per le quarte dosi. Le prime e le seconde si sono quasi fermate. Ad Altamura sono in tutto circa 150.000, con una percentuale di vaccinati del 91 per cento nella fascia dai 12 anni in su. Circa il venti per cento in meno per le terze dosi (72%).