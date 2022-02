Covid: scende ancora numero dei nuovi casi

Con un nuovo bollettino settimanale la Asl Bari ha aggiornato i dati sulla situazione dei contagi e delle somministrazioni di vaccini. Ecco il dettaglio riguardante sia l'intera provincia sia Altamura, per la settimana scorsa, dal 14 al 20 febbraio. L'aggiornamento, infatti, è "sfalsato" di una settimana. La circolazione del virus sta diminuendo (quindi i nuovi casi sono in numero inferiore rispetto alla settimana precedente) e sta rallentando il ritmo della vaccinazione.In provincia di Bari i nuovi casi Covid sono ulteriormente in riduzione: nella settimana 14-20 febbraio, i nuovi contagi sono stati 7-549 in tutta la provincia mentre in quella precedente erano stati 9.107 e in quella ancora precedente circa 12mila. Ad Altamura nella settimana presa a riferimento si sono registrati 528 casi di contagio mentre in quelle precedenti erano stati 740 e 1.151. Non è stato comunicato il dato degli "attuali positivi".Criteri statistici: in merito ai dati settimanali la Asl Bari precisa che i numeri presentati possono presentare delle oscillazioni per "il continuo processo di consolidamento dei dati". In base a tali criteri i dati forniti settimana per settimana variano. Pertanto, principalmente il loro valore statistico è nell'individuare una tendenza.Rallenta il ritmo delle vaccinazioni. Finora (dati aggiornati a ieri) in tutta la provincia sono state somministrate circa 2.987.000 dosi.Ad Altamura risultano effettuate 147.081 dosi così suddivise: prime 57.527; ciclo completo (seconde dosi o vaccini mono-dose) 54.187; terze 35.367. I vaccinati sulla popolazione dai 12 anni in su (quindi con esclusione della fascia 5-11) sono il 91 per cento.Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato che il 31 marzo termina lo stato di emergenza e non sarà prorogato.