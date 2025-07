"Contatti i nostri uffici". La Asl avverte: attenzione alle truffe

La Asl di Bari mette in guardia dalle truffe che potrebbero presentarsi sotto forma di messaggi sms sul cellulare, ovviamente falsi.Ad esempio sms, email, whatsapp con questo testo: "Si prega contattare i nostri uffici ASl al seguente numero 8958950018 per comunicazioni che La riguardano. Messaggio ricevuto dal n. 3514667996». Si tratta di un falso messaggio. Potrebbero essere riportati anche altri numeri che iniziano per 89.La Asl avverte: bisogna evitare di rispondere o richiamare e fare molta attenzione perché può trattarsi di un probabile tentativo di truffa telematica: infatti è è un invito fasullo, poiché non proviene assolutamente da servizi o uffici della ASL Bari. E suggerisce ai cittadini di non lasciarsi fuorviare da comunicazioni provenienti da mittenti non ufficiali o non chiaramente identificabili. La Asl ricorda che, "per le comunicazioni di natura sanitaria, non vengono mai utilizzati numeri a pagamento ma esclusivamente numeri verdi gratuiti. Pertanto l'azienda invita i cittadini a prestare molta cautela e a denunciare casi di questo tipo all'Autorità preposta, che in questo caso è la Polizia Postale".