Covid: nuovi casi e vaccinazioni, dati in forte miglioramento

Migliorano sempre di più i dati della situazione sanitaria legata al Covid19. Si registra un calo del 48 per cento dei nuovi casi sull'intero territorio provinciale. Analoga tendenza si registra ad Altamura.Il monitoraggio dell'ultima settimana, dal 10 al 16 maggio, evidenzia un tasso settimanale pari a 63,4 nuovi casi per 100mila abitanti, migliorando ulteriormente i risultati delle cinque precedenti settimane e consentendo a tutti i 41 Comuni di attestarsi su livelli confortanti. In particolare, quattro comuni registrano "zero casi" e lo stesso capoluogo scende ad un tasso settimanale di 39,6 nuovi casi per 100mila abitanti.La frenata dei contagi, ormai da sei settimane consecutive, va di pari passo con la progressione della campagna vaccinale anti-Covid. La copertura vaccinale, grazie alle oltre 663mila dosi somministrate a partire dal 27 dicembre e sino al 20 maggio, ha raggiunto almeno con una dose il 37 per cento della popolazione del territorio provinciale e il 40 per cento dei residenti nella città di Bari. Elevatissime le percentuali di immunizzazione tra le categorie prioritarie: il 90 per cento degli ultraottantenni ha già ricevuto almeno una dose di vaccino (il 79% anche la seconda), così come l'88 per cento dei 70-79enni e l'80 per cento dei 60-69enni.La campagna di vaccinazione della ASL Bari, mentre sta ultimando la protezione delle fasce di popolazione più esposte al rischio e alle conseguenze del contagio, ora sta gradualmente allargandosi verso le generazioni più giovani. Infine, parallelamente allo svilupparsi della campagna vaccinale e ai suoi benefici effetti, è sempre opportuno che i cittadini continuino a rispettare in modo rigoroso le basilari regole anti-contagio.Nuovi casi positività: nella settimana dal 10 al 16 maggio ne sono stati rilevati 97, con tendenza in calo rispetto alla settimana precedente (dal 3 al 9 maggio erano stati 203. Al momento i casi attualmente positivi sono meno di 500.Vaccinazione anti-Covid: finora, con aggiornamento al 20 maggio, le somministrazioni ad Altamura sono state 27.991 (di cui 20.585 prime dosi e 7.406 seconde dosi), con un aumento di 3.750 somministrazioni negli ultimi 7 giorni.Decessi: non viene redatta una statistica da parte della Asl. Sulla base di dati raccolti da Altamuralife, abbiamo pubblicato un bilancio in questa notizia.