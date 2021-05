Un parco per le vittime del Covid

Quante sono state finora le vittime del Covid-19 ad Altamura? Una domanda molto ricorrente ma senza una risposta precisa. Non viene redatta dalla Asl una statistica sulle persone morte, positive al Covid (con o senza altre patologie).Finora nel 2021 si registra un aumento della mortalità su cui sicuramente incide il Covid ma, ovviamente, non solo. Nei primi quattro mesi, rispetto allo stesso periodo (gennaio-aprile) dello scorso anno, ci sono stati 97 morti in più. Il totale delle vittime è sicuramente ben più alto perché bisogna aggiungere quanti hanno perso la vita nel 2020, in particolare nella seconda ondata dei contagi, nel periodo tra ottobre e dicembre.Si stima che le vittime possano essere state tra le 150 e le 180. Ma è un numero ufficioso e soggetto a verifica, potrebbe pure essere più elevato. I numeri sono freddi ma servono per capire l'entità e la dimensione di un periodo molto doloroso. Tanti, fortunatamente, sono riusciti a salvarsi, superando grandi sofferenze.Un giardino pubblico da dedicare e intitolare alle vittime del Covid-19. La proposta è stata presentata dal comitato cittadino di via Nenni e via Carpentino che si sta prendendo cura di un fazzoletto di suolo comunale dove sono stati messi a dimora quaranta alberi.Con una lettera indirizzata al Comune, è stata presentata la proposta di intitolazione alle "Vittime del Covid-19" della zona a verde pubblico denominata Parco via Pietro Nenni e via Carpentino. L'area è affidata ai residenti della zona, che hanno adottato l'area. Finora sono stati piantati lecci, querce, roverelle. L'affidamento è in scadenza e i cittadini del quartiere hanno chiesto di prorogare la concessione della cosiddetta "adozione" prendendosi l'impegno di realizzare - tramite un concorso di idee - un monumento o un'opera d'arte, per simboleggiare questo buio momento. L'idea è tenere la cerimonia ufficiale di intitolazione il 18 marzo 2022 quando ricorrerà la seconda giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus."Anche Altamura - si legge nella nota presentata al Comune - ha pagato un pesante prezzo in questa emergenza e sarebbe bello dedicare a tutte le vittime un parco all'ingresso della città. Un giardino-parco che posssa rappresentare la vita". Anche nel quartiere in via Carpentino ci sono famiglie che sono state colpite.