Covid: lieve calo dei casi ad Altamura e in provincia

Consueto bollettino settimanale della Asl Bari sulla situazione dei contagi e delle somministrazioni di vaccini. In provincia di Bari i nuovi casi Covid sono in calo: nella settimana 20-26 settembre i nuovi casi sono stati 270 mentre in quella precedente erano stati 287. Ad Altamura i casi registrati nella settimana presa a riferimento sono 31 mentre nella precedente erano stati 38. La situazione, quindi, risulta sostanzialmente stabile.Per la vaccinazione, fino a ieri ad Altamura risultano effettuate 93.159 somministrazioni di cui 51.617 con prime dosi e 41.420 con completamento del ciclo vaccinale.- Sulla base delle indicazioni nazionali, in tutte le aziende sanitarie della regione entro il 15 ottobre partirà la somministrazione delle terze dosi di vaccino per le persone di 80 e più anni (dal 1941 in più) e per personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani. Le terze dosi sono già state somministrate ad alcune categorie di persone fragili (dializzati, trapiantati, immunodepressi, ecc.), anche presso l'ospedale della Murgia.