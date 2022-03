Covid: ancora in aumento i casi rilevati a scuola

In aumento i casi di positività al Covid nella scorsa settimana. Sono, infatti, 1.566 i nuovi casi riscontrati dal contact tracing dell'Epidemic Intelligence Center della ASL, in crescita rispetto ai 1.463 della settimana precedente. Di questi 1443 sono riconducibili agli studenti, mentre 120 sono stati registrati tra gli operatori scolastici."La crescita significativa di casi positivi negli istituti scolastici - a cui abbiamo assistito nelle scorse settimane si è arrestata. Lo confermano i numeri attuali del tracciamento che sono in linea con quelli dei sette giorni precedenti" -spiega Sara De Nitto, referente Covid scuole del Dipartimento di prevenzione.Anche in questa settimana in Terra di Bari il numero più elevato di casi si è registrato nelle scuole superiori. In particolare nelle scuole secondarie di secondo grado sono stati 625 i nuovi casi; seguiti dai 421 nuovi positivi delle primarie e dai 322 delle scuole secondarie di primo grado, mentre nella scuola dell'infanzia ci sono 198 casi di positività.Nei sette giorni dal 20 al 27 marzo sono state 170 le classi costrette alla quarantena, indice in sensibile aumento rispetto alle 139 classi in quarantena sette giorni prima.