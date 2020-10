Covid-19, sono 8 i ricoverati altamurani

Secondo i dati pervenuti dagli uffici Asl, sono 285 i casi "attualmente positivi" di Covid-19 ad Altamura (in tutto 361 dalla seconda ondata di contagi di cui 2 deceduti). I dati sono stati resi noti dalla sindaca Rosa Melodia.Degli attuali positivi 277 persone sono in isolamento domiciliare. Sono 8 le persone ricoverate, di cui due in condizioni molto serie (sono definite "critiche" ma si auspica sempre che le cure e le terapie possano sortire effetto), per le altre invece le condizioni non sono gravi. Aumenta lievemente il numero dei guariti o "negativizzati": 74.Nei giorni scorsi un caso di positività si è registrato pure al Comune, per un dipendente del Palazzo di città.Nell'ultimo Dpcm del 18 ottobre non è stata più contemplata la possibilità per i sindaci di agire con poteri straordinari tanto da poter chiudere le piazze o i luoghi maggiormente affollati. A tal proposito la sindaca si è detta "ideologicamente contraria alla chiusura delle piazze", oltretutto ci sarebbe un problema di controlli per il limitato numero di unità delle forze a disposizione, e ha fatto appello ai cittadini a "non mettere nelle condizioni di doverlo fare".Sul fronte sanitario, i numeri così elevati mettono in seria difficoltà il tracciamento dei contatti. Ma ci sono problemi per tutte le altre casistiche cliniche e patologie. La pandemia ha fatto saltare un numero ingente di altre prestazioni sanitarie, da erogare per i pazienti con patologie diverse o per pazienti in attesa di diagnosi e cure di natura non Covid-19.