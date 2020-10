Coronavirus: varie multe per mancato rispetto delle regole

Un aggiornamento del bollettino sanitario ad Altamura è stato fornito dal Comune, sulla base dei dati della Asl (servizio di igiene e sanità pubblica).Sono 129 i casi "attualmente positivi" Covid-19 ad Altamura (in tutto 170 dalla seconda ondata di contagi). Sono quasi tutti in isolamento domiciliare (in gran parte senza sintomi ma alcuni positivi sono sintomatici). Sono tre le persone ricoverate in ospedale, 37 quelle guarite (negativizzate con doppio riscontro del test). Nel bilancio della seconda ondata viene conteggiato anche un decesso di un'anziana signora.Sono iniziati i servizi di controllo per l'osservanza delle regole. Nei giorni scorsi - prima dell'introduzione dell'ordinanza della Regione e delle nuove disposizioni del Governo sull'uso delle mascherine - sono stati attuati dei servizi coordinati. In una sera i carabinieri e gli agenti del comando di Polizia locale hanno elevato 12 multe, in prevalenza per il mancato uso della mascherina all'interno di locali pubblici.Arrivare a questo è stato l'ultimo atto di un percorso finalizzato a far crescere l'attenzione sull'osservanza delle norme che ci sono e vanno rispettate. Prima, infatti, ci sono stati ripetuti appelli ad una responsabilità collettiva. Quindi è arrivato il momento della fermezza.Il Comune e le forze dell'ordine auspicano di non dover ripetere tali azioni coordinate ma, se continuerà a mancare la giusta attenzione alle regole, i servizi proseguiranno.