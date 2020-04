Coronavirus, sale il numero dei guariti altamurani

Aumenta il numero dei guariti altamurani che hanno vinto la loro lotta contro il terribile nemico del Covid-19. Sono diventati 27, in base all'aggiornamento dei dati, forniti dalla Asl (dipartimento di prevenzione) alla sindaca Rosa Melodia. Dei guariti, sono due donne e quattro uomini gli ultimi sei a cui è stato riscontrato il doppio tampone negativo.Oggi non sono stati comunicati nuovi casi di contagio. Attualmente i casi ancora positivi sono 30 di cui sei in ospedale e gli altri in isolamento domiciliare.In tutto ad Altamura, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 63 casi di contagio da coronavirus. Per sei persone (quattro uomini e due donne) non c'è stato nulla da fare: la città, infatti, piange sei vittime.