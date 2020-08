Coronavirus: risale curva dei contagi, pericolo arriva da estero

Risale la curva dei contagi in Puglia. Oggi il giorno peggiore della cosiddetta "fase 3": ben 26 casi su 690 tamponi. Di questi 11 sono in provincia di Bari e riguardano sei persone di Giovinazzo tornate da una vacanza a Malta e altre cinque persone, contatti stretti di una puerpera ricoverata al Policlinico di Bari e risultata positiva."Abbiamo registrato 11 casi di positività al virus, di cui 6 vacanzieri baresi di rientro da Malta e 5 contatti stretti in ambito familiare della donna in gravidanza arrivata al Policlinico - fa saper il direttore generale della Asl di Bari Antonio Sanguedolce -. Il nostro Dipartimento di prevenzione è impegnato in queste ore nelle procedure di sorveglianza epidemiologica, con il tracciamento e l'isolamento dei contatti stretti.Per chi proviene dall'estero o da altre regioni c'è la possibilità di eseguire il tampone su base volontaria nelle sedi individuate dalla ASL Bari: ambulatorio ex Cto, tenda ospedale Di Venere, e ambulatori drive in clinics a Noicattaro, Altamura, Giovinazzo e Alberobello. Il tampone può essere effettuato solo su prenotazione: chiamando il numero verde 800055955 o attraverso l'autosegnalazione sul sito della Regione Puglia (https://www.sanita.puglia.it/autosegnalazione-coronavirus). Le richieste vengono smistate all'ambulatorio più vicino alla residenza di chi intende sottoporsi al test".Sempre di oggi è il caso di cinque ragazzi di Muro Leccese e tornati da una vacanza in Grecia.In tutto i casi attualmente positivi sono saliti a 213. Soltanto una settimana fa erano meno della metà.Ad oggi ad Altamura i casi attuali sono tre.