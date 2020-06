Coronavirus: registrato un nuovo caso di contagio

Dopo quasi venti giorni con "zero contagi", oggi la sindaca Rosa Melodia ha comunicato una notizia certamente poco incoraggiante. Ad Altamura si registra un nuovo caso di contagio. Non sono stati forniti altri particolari su questo nuovo caso dalla sindaca. Dovrebbe trattarsi di un caso di isolamento domiciliare.Dal 12 maggio Altamura era a "zero casi", invece oggi ricomincia il conteggio. Numeri dietro ai quali ci sono persone e storie di sofferenza. Si spera, pertanto, di non dover assistere a un nuovo stillicidio di casi.La prima cittadina è stata informata dagli uffici competenti della Asl. Molto amareggiata la sindaca nel dare la comunicazione. E di nuovo ha invitato i cittadini alla cautela, a evitare gli assembramenti, a rispettare le regole.Oggi in tutta la Puglia i casi di Covid-19 registrati sono stati 4, di cui tre in provincia di Bari.