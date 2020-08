Coronavirus: oggi sei casi in provincia di Bari, uno ad Altamura

Sedici oggi i casi di coronavirus registrati in Puglia. In provincia di Bari sono sei, di cui uno ad Altamura. Lo si apprende dal bollettino regionale e dalla dichiarazione del direttore generale della Asl di Bari."Sei sono i casi di positività registrati oggi tra Bari e provincia - dichiara il dg della Asl Bari Antonio Sanguedolce - e riguardano 3 persone rientrate dalla Grecia, 1 contatto stretto di un caso già accertato e sorvegliato di Altamura, un caso già in isolamento fiduciario e un uomo di 83 anni sintomatico ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico. Il Dipartimento di prevenzione della Asl prosegue senza sosta il lavoro di tracciamento e di prevenzione della diffusione del virus, monitorando ogni eventuale contagio"Aumentano, dunque, i casi ad Altamura. Tutti sono sotto sorveglianza sanitaria. Non risulta la presenza di focolai.