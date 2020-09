Coronavirus: morta una signora anziana, è la settima vittima

La sindaca Rosa Melodia ha aggiornato le comunicazioni sulla situazione legata al Covid-19, dopo essere stata informata dei nuovi dati da parte degli uffici della Asl (Dipartimento di prevenzione).Melodia ha comunicato che è deceduta una donna di 84 anni di Altamura, risultata positiva al tampone del coronavirus. Pertanto ad Altamura il numero delle vittime sale a 7. "Esprimo sentimenti di vicinanza a nome di tutta la città, alla famiglia della signora deceduta", dice la sindaca.E' il caso di ricordare cosa prevede il protocollo sanitario adottato in Italia: in caso di positività al coronavirus, sia in presenza di patologie pregresse sia senza, per la persone deceduta la causa di morte viene classificata come Covid-19.Quanto agli attuali positivi, ad Altamura sono 58 di cui 2 ricoverati e 56 in isolamento domiciliare. Sono 16 le persone guarite, come da riscontro del doppio tampone negativo (pure questo criterio è sancito dai protocolli nazionali).