Coronavirus: la Puglia verso "contagi zero"

Soltanto due casi di positività al Covid-19 sono stati rilevati oggi in Puglia su oltre 2000 tamponi. Un dato molto rassicurante sulla possibilità per la regione di arrivare ai "contagi zero".Oggi sono stati effettuati 2203 test e i positivi sono stati rilevati nelle province Bat e Brindisi. Nessuno, dunque, in provincia di Bari. Una situazione molto incoraggiante nel fronteggiare l'emergenza Covid-19. Si spera, peraltro, che tale tendenza si consolidi e che non ci siano le temute seconde ondate di contagi tanto in Italia quanto in Puglia.Non si ferma, però, la conta delle vittime. Oggi altre tre: due in provincia di Bat, una in provincia di Lecce. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 106.873 test. Sono 2.436 i pazienti guariti. 1.539 sono i casi attualmente positivi. Le vittime sono state 494. Nel frattempo la Regione sta riorganizzando il sistema sanitario con un incremento, rispetto alla situazione pre-Covid, di 260 posti letto di terapia intensiva.Ad oggi ad Altamura non c'è nessun caso positivo.