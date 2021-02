Coronavirus: i dati non arrivano e la sindaca scrive alla Asl

La sindaca Rosa Melodia ha scritto alla Asl (dipartimento di prevenzione e direzione generale) e alla Regione (dipartimento salute) chiedendo di avere notizie ufficiali sull'eventuale presenza della variante inglese del Sars Cov-2 ad Altamura e per avere un aggiornamento più costante sui dati relativi alla situazione epidemiologica. Attualmente i dati sono fermi al 7 febbraio e non sono stati comunicati casi della temuta variante inglese, ritenuta più contagiosa."Giorni fa, durante la Conferenza dei sindaci Asl Bari - comunica la sindaca - abbiamo discusso delle difficoltà nelle comunicazioni che pervengono dall'Asl su aggiornamenti, tempi e procedure da adottare in merito all'emergenza Covid-19. Difficoltà che, in queste ore, sono diventate ancora più evidenti."Abbiamo appreso la notizia della diffusione di casi della cosiddetta variante inglese del virus, direttamente dagli organi di stampa e non ci è stata confermata - spiega - nonostante vari tentativi di reperire notizie ufficiali. Siamo stati sempre in prima linea in quest'emergenza epocale, facendo fronte alle conseguenze, di quanto accadeva ed accade, sulle nostre comunità. Abbiamo inviato con urgenza una nota al Dipartimento Asl di Bari, alla Direzione Generale e al Dipartimento Salute della Regione Puglia, per ricevere al più presto aggiornamenti sui presunti casi di variante inglese nei nostri territori. Chiediamo informazioni in tempi brevi, per poter valutare e predisporre, qualora ci fossero conferme, ogni azione che tuteli le nostre concittadine ed i nostri concittadini".Questa variante inglese, è stata accertata a Santeramo con 5 casi e un'evoluzione molto rapida: dal primo febbraio i contagi sono saliti da circa 100 a 244. Tanto da arrivare allo stop alla didattica a distanza in tutte le scuole sino al 20 febbraio e al divieto di stazionamento nei luoghi pubblici sino al 21 febbraio.