Coronavirus: prosegue calo dei positivi

60 nuovi positivi

144 nuovi guariti

Sono stati aggiornati dal dipartimento di prevenzione della Asl i dati sulla diffusione del coronavirus ad Altamura. A comunicarli è stata la sindaca Rosa Melodia. I dati sono aggiornati al 7 febbraio.In cinque giorni, dal 2 al 7 febbraio, questi gli esiti dei tamponi:In totale nella seconda ondata di contagi sono stati 4073 in totale. Di questi i guariti/negativizzati sono stati 3471. Quindi gli attuali positivi sono 572. I decessi registrati con causa Covid19 sono stati 58 nella seconda ondata."Resta stabile il numero dei nuovi positivi rispetto ai precedenti report - afferma la sindaca Rosa Melodia - ma allo stesso tempo aumentano i guariti. Questo è un dato certamente incoraggiante, ma che non deve autorizzarci ad essere meno attenti e meno responsabili".Circa i nuovi casi, risulta un contagio al Palazzo di città, registrato negli scorsi giorni. Già effettuata la sanificazione. Inoltre sono stati effettuati i tamponi per i "contatti stretti" e, dagli esiti finora ricevuti, tutti risultano negativi.