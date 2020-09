Coronavirus: i casi continuano a salire

Continua a salire il numero delle persone residenti ad Altamura che hanno contratto il Covid-19. La sindaca Rosa Melodia ha aggiornato il bollettino sanitario. Come ormai avviene praticamente in modo quotidiano, anche oggi si registrano dei casi che portano il totale a 40.Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Ad ogni modo, nei giorni scorsi la sindaca ha avuto modo di riferire - sulla base delle informazioni fornite dalla Asl - che in molti casi si tratta di persone rientrate dalle vacanze e di familiari che sono stati con loro a stretto contatto. Sempre nei giorni scorsi è stato comunicato che si tratta di persone in prevalenza senza sintomi.Quanti sono i tamponi effettuati? Il dato non viene comunicato. Sarebbe utile per confrontare il numero dei positivi con quello dei test effettuati. A fronte di 40 casi positivi, se ne registrano tanti negativi (ma non si sa quanti).La sindaca raccomanda ancora attenzione. "Ieri - scrive - sono state confermate dal Governo (per il periodo 7 - 30 settembre) e restano valide le misure sul rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento, e l'obbligo di indossare, dalle ore 18 alle ore 6, la mascherina "negli spazi all'aperto (piazze, slarghi, vie, lungomari) dove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionali".