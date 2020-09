Coronavirus: i casi continuano a salire, l'ira della sindaca

Sono 67 i casi attuali ad Altamura di Covid-19. I casi continuano a salire. Dall'inizio dell'emergenza sono stati 90, numero totale in cui rientrano pure le 22 persone guarite e la signora anziana deceduta.La sindaca si è sfogata su Facebook facendo appello alla responsabilità collettiva e ha citato il caso di "una festa di 18 anni in cui poi ci sono stati dei positivi". E sarebbe questa la ragione che ha indotto poi il dirigente scolastico dell'Itt Nervi Galilei a sospendere le attività in presenza e a proseguire la scuola con la didattica a distanza.Un'altra ripercussione sul mondo della scuola riguarda il sesto circolo "Don Milani". E' stato accertato un caso di positività "nella segreteria", come ha riferito la sindaca. Per questo è stata disposta l'immediata sanificazione dell'intera scuola. In una comunicazione pubblicata sul sito della scuola viene specificato che "la persona risultata positiva non ha contatti con gli alunni della scuola" e che "in base al tracciamento dei contatti, il contagio di cui al caso in questione non è avvenuto nell'ambito della nostra scuola".La sindaca ha fatto appello alla responsabilità collettiva e al senso civico che "si sta perdendo". Inoltre "le feste in questo periodo non devono essere fatte"."Se non ci adeguiamo alla necessità - ha detto in modo netto - molto presto ci troveremo a dover affrontare il lockdown. Qui la responsabilità è di tutte e di tutti. O tutti andiamo nella stessa direzione oppure dopo ognuno si paga le conseguenze del caso e nessuno deve venire a lamentarsi".Con ordinanza n. 54 di oggi la sindaca ordina la chiusura, in via precauzionale, della scuola "Don Lorenzo Milani", con effetto immediato a partire dal giorno 28 e sino al 30 settembre 2020.Da domani 28 settembre il plesso di scuola dell'infanzia Karol Woytjla rimarrà chiuso fino a nuova indicazione, a seguito di caso positivo al Covid 19 segnalato dalla Asl. Lo comunica l'istituto sul sito internet del 3° circolo didattico "Roncalli".