Coronavirus: i casi ancora in salita

Continuano a salire i casi di contagio di Covid-19 ad Altamura. In base all'ultimo aggiornamento sono 27 i casi attuali (l'altro ieri erano 24). Si tratta quasi del tutto di rientri dalle vacanze e in prevalenza di giovani. Gli attuali positivi sono quasi tutti asintomatici.Lo ha comunicato la sindaca Rosa Melodia, informata dagli uffici di prevenzione della Asl di Bari. Sono tante le persone che si stanno rivolgendo alla Asl per fare il tampone presso la tensostruttura, così come previsto pure dall'obbligo di autosegnalazione se si torna dall'estero o da alcune regioni italiane con alta circolazione del virus.La sindaca ha rivolto le consuete raccomandazioni a fare attenzione e ha chiesto un accorgimento in più. La sindaca ha invitato a misurarsi la temperatura, per monitorare il proprio stato di salute.