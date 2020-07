Coronavirus: Altamura torna a zero casi

Zero casi di coronavirus ad Altamura. Non ci sono nuovi casi ed è pure guarita l'unica persona (un uomo che lavora fuori città) che alcune settimane fa era risultata positiva al tampone del coronavirus, senza comunque sviluppare sintomi (asintomatico) tanto da restare solo in isolamento domiciliare.Da fonti ufficiali sanitarie sono state smentite ad Altamuralife alcune voci circolate nelle scorse ore. Pertanto, ad oggi, al momento in cui viene pubblicata questa notizia, non ci sono casi di coronavirus ad Altamura,E, alla luce di ciò, bisogna ricordare a tutti sia di rispettare le regole di igiene e di sicurezza per se stessi e per gli altri (uso della mascherina quando è richiesta, distanziamento soprattutto in luoghi chiusi) ma anche di maneggiare con attenzione le informazioni riguardanti il coronavirus sia per evitare allarmismi ingiustificati sia per evitare sottovalutazioni.