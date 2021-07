Controlli sulla strada statale 96, un arresto per droga

Viaggiava ad alta velocità con una moto sulla strada statale 96, da Altamura in direzione Gravina. La Polizia ha deciso di fermarlo e si è scoperto così che era in possesso di droga.Per questo un 43enne di Gravina, di cui non sono state rese note le generalità, è stato arrestato dalla Polizia durante un servizio di controllo del territorio. L'uomo, già noto per i suoi precedenti, è stato fermato per un controllo sulla strada statale 96, in territorio di Altamura. E' stato intimato l'alt dagli agenti del commissariato di Gravina proprio per la velocità sostenuta con cui viaggiava in direzione degli agenti.Durante il controllo è stata trovata una bustina di cellophane contenente 51 grammi di cocaina. Gli agenti hanno quindi perquisito l'abitazione dell'uomo. Sono state trovate 26 cipolline, contenenti cocaina, pronta per essere venduta, nonché alcuni grammi di hashish e materiale per confezionare le dosi (buste di plastica di colore bianco nastro adesivo di colore nero e taglierino, utilizzati per il confezionamento delle cipolline), oltre alla somma di euro 700 euro, presumibilmente, provento dell'attività illecita.Nel corso della perquisizione nell'abitazione dell'arrestato, inoltre, è stata rinvenuta e sequestrata una batteria di 'tubi mono colpo', omologati CE e di categoria F2, per un peso complessivo di kg. 1,300 marca Big Bang, 200 colpi, e diversi telefoni cellulari. Al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Trani a disposizione dell'autorità giudiziaria.Deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione di materiale esplodente di cat. F2 senza la prescritta licenza di pubblica sicurezza.