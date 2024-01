Tanto consumo di droga tra i giovani, la guardia resta alta

Social Video 1 minuto Operazione antidroga: il commento del comandante dei Carabinieri di Altamura

Operazione antidroga con 8 arresti per spaccio di sostanze stupefacenti ad Altamura. L'indagine è stata portata avanti dalla Compagnia dei Carabinieri di Altamura e il comandante, maggiore Leonardo Bochicchio, conferma che la guardia resta alta. Il sindaco Vitantonio Petronella ha espresso un plauso ai Carabinieri e, in generale, alle forze dell'ordine operanti ad Altamura."Rimane costante l'attenzione dell'Arma sul territorio nell'azione di prevenzione e repressione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti il cui consumo è molto diffuso soprattutto tra i più giovani. L'odierna operazione di servizio continua a perseguire gli obiettivi al contrasto della criminalità, comune e organizzata, che autorità giudiziaria ed Arma dei carabinieri ormai da anni hanno posto in essere su tutto il territorio della Murgia e in particolare sulla città di Altamura"."Ringrazio il Mag. Bochicchio, Comandante Compagnia Carabinieri di Altamura, e l'Autorità Giudiziaria per l'impegno profuso anche in questa operazione. La loro professionalità è sintomo di attività come questa finalizzate alla repressione di gravi illeciti, grazie al presidio costante sul nostro territorio. È fondamentale identificare e arrestare i responsabili per garantire un clima di maggior sicurezza alla città tutta, tema cardine del nostro percorso politico. I risultati, condivisi con tutte le Forze dell'Ordine del territorio, dimostrano fiducia nelle istituzioni, nella sicurezza e nella legalità. Ad oggi, tutte le Forze dell'Ordine rappresentano un centrale riferimento sul territorio per tutti i cittadini nel loro ruolo di mantenere e tutelare la sicurezza. Per questo è doveroso ringraziare loro".