Controlli antidroga, denunciato altamurano per coltivazione di cannabis

Ad Altamura, in un appartamento (non distante dal centro storico), i finanzieri della Compagnia di Altamura hanno scoperto un laboratorio clandestino destinato alla coltivazione di marijuana. Denunciato un giovane altamurano per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.Le fiamme gialle sono risaliti all'abitazione, monitorando i movimenti del sospettato che, pur non residente nel luogo dove è stato rinvenuto il laboratorio, vi si recava con una certa frequenza ed in orari sospetti. Durante alcuni preliminari sopralluoghi eseguiti nei pressi dell'immobile, i militari hanno avvertito un intenso odore di marijuana e hanno individuato l'appartamento. I militari sono intervenuti quando hanno visto l'uomo uscire dal palazzo per dirigersi verso la propria autovettura e subito hanno effettuato una perquisizione dell'immobile.Nell'abitazione era stata allestita una serra artigianale corredata di lampade, strumenti per monitorare temperatura e umidità, ventilatore e deumidificatore; tutta attrezzatura funzionale alla coltivazione della cannabis. Le attività si sono concluse con il sequestro dell'intero laboratorio, di diverse piante di cannabis indica in fluorescenza alte più di 1 metro, di circa 300 grammi di marijuana (già essiccata e pronta per il consumo), di 41 semi di cannabis (di diversa tipologia), di 5,20 grammi di hashish. Quindi è scattata la denuncia, a piede libero.