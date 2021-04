Controlli dei carabinieri, due arresti ad Altamura

Due arresti sono stati effettuati in flagranza di reato dai carabinieri ad Altamura, nel corso di controlli sul territorio. Si tratta di due diverse attività per la prevenzione e il contrasto ai reati in genere.I carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un minorenne, per detenzione di una pistola e stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, i militari della locale Stazione Carabinieri, dopo aver svolto alcuni servizi di appostamento, hanno deciso di fare irruzione nell'appartamento occupato dal giovane del luogo, incensurato, per procedere ad una perquisizione domiciliare. In un armadio della sua camera da letto, hanno trovato, avvolta nel cellophane, una pistola a salve, calibro 9 corto, modificata e perfettamente funzionante nonché 51 dosi di eroina e altre 9 dosi di cocaina del peso circa di 6 grammi, un bilancino di precisione ed il materiale per il confezionamento. Il minore, che non ha giustificato la detenzione dell'arma e dello stupefacente, è stato associato all'istituto "Fornelli" di Bari in attesa di udienza di convalida.Altra operazione da parte dei militari della Sezione Radiomobile è stata condotta nella scorsa notte. Dopo una segnalazione anonima, la pattuglia è intervenuta in via Manzoni per un furto in atto ad un distributore automatico di bevande. I militari, giunti sul posto, hanno immediatamente bloccato uno dei due autori i quali, poco prima, con volto coperto, utilizzando un bastone in ferro e uno scalpello, avevano forzato le macchine erogatrici nel tentativo di impossessarsi dei prodotti delle monete contenute nelle gettoniere. Le immagini di sorveglianza del locale in cui è collocato il distributore hanno contribuito a confermare la dinamica. L'autore del tentato furto, N.F., 47enne del luogo, arrestato, è stato posto ai domiciliari con l'accusa di tentato furto in concorso. Sequestrati uno scaldacollo, utilizzato per il travisamento e su cui erano stati praticati due fori per gli occhi, e gli attrezzi da scasso utilizzati.