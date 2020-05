Controlli antidroga, un arresto e una denuncia

Un 29enne di Altamura, A.V., già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri nel corso di controlli sul territorio. Il giovane è stato sorpreso nel centro storico.Durante un controllo, è apparso subito nervoso. Per questo è stato perquisito e trovato in possesso di 3 dosi di cocaina, di una dose di eroina nonché della somma di 860 euro ritenuta provento dell'attività illecita di spaccio. E' seguita una perquisizione in casa dove sono state trovate otto piante di marijuana dell'altezza di circa mezzo metro, 61 grammi della stessa sostanza pronta per lo smercio. Trovati pure tre proiettili cal. 7.65, oltre ad un bilancino di precisione e materiale necessario per confezionare lo stupefacente. Il 29enne è stato sottoposto ai domiciliari.Analoga operazione di servizio è stata condotta dai militari della Sezione Operativa che hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un 22enne del luogo, i cui risultati hanno portato al rinvenimento di 30 grammi di marijuana, tre grammi di cocaina e due proiettili cal. 9. Il giovane è stato denunciato a piede libero.