Controlli antidroga, un arresto ad Altamura

Un altro arresto per possesso di droga ad Altamura. Nel corso di un servizio predisposto nel centro storico, finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno proceduto al controllo di un'autovettura sulla quale trovavano posto tre persone.L'atteggiamento tenuto da una di esse, ha convinto i militari ad approfondire gli accertamenti e ad eseguire una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione. Qui, all'interno di un lavatoio, sono stati rinvenuti diversi sacchetti in cellophane contenenti complessivamente 1,200 Kg di marjuana, nonché un altro sacchetto che custodiva 28 cartucce per pistola cal. 9x21.Le indagini proseguono per ricostruire la piazza di spaccio e individuare i destinatari dello stupefacente mentre il giovane, C.G., 21enne del luogo, disoccupato, che non ha fornito alcuna giustificazione sulla detenzione illegale di droga e munizioni, è stato arrestato ed associato alla casa circondariale di Bari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.Tutti e tre, inoltre, sono stati multati per l'inosservanza alle norme in vigore finalizzate alla prevenzione della pandemia in atto.