Controlli antidroga con unità cinofila, un arresto

Proseguono i servizi antidroga della Compagnia Carabinieri di Altamura per prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti ad Altamura.Nel primo caso, i militari della sezione operativa della Compagnia, coadiuvati da un'unita cinofila del nucleo Carabinieri di Modugno, hanno effettuato una perquisizione mirata a casa di un uomo di 56 anni, con precedenti penali.Sotto la copertura della mansarda è stato rinvenuto un involucro contenente 50 grammi di eroina. Per l'uomo è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto in carcere.