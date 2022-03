Contributo di 17.000 euro per un concerto nel Parco, è polemica

Un concerto organizzato nel Parco nazionale dell'Alta Murgia, che ha beneficiato di un contributo di 17.000 euro dell'ente a parziale rimborso delle spese, è oggetto di una richiesta di chiarimenti di Forza Italia e Forza Italia giovani di Altamura. Si tratta di un concerto del grande pianista Ludovico Einaudi, in un suggestivo scenario naturalistico a Gravina. Un artista di fama internazionale."Il 9 agosto 2021 - scrivono FI e FI giovani in un comunicato congiunto - a Jazzo Pantano (Gravina in Puglia), nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, si è svolto il concerto del pianista Ludovico Einaudi, che si è esibito per il Luce Music Festival. Una notizia che abbiamo accolto positivamente vista l'importanza artistica del pianista. Ben vengano i concerti e gli eventi culturali nei territori del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, soprattutto dopo un lungo stop a causa delle restrizioni della pandemia. Un concerto con oltre mille spettatori e con un biglietto che partiva da un costo di circa 50 euro. Apprendiamo, grazie ad una determina dirigenziale – n°51 del 22.02.2022 a firma del Direttore Domenico Nicoletti -, che l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia con sede a Gravina in Puglia, ha liquidato e pagato l'importo complessivo di € 17.000,00 a titolo di parziale rimborso". L'evento, infatti, si è tenuto con la partecipazione economica dell'ente che ha usufruito di postazioni e di un info point con i loghi del Parco."Davanti ad una somma così cospicua, seppur giustificata e lecita, i quesiti rimangono tanti. Non è una somma troppo elevata - si chiedono - vista la grande affluenza di spettatori e considerato il costo del biglietto? Quali benefici ha portato l'evento ai territori e ai 13 Comuni del Parco Nazionale dell'Alta Murgia tra cui Altamura? L'Ente Parco, con la somma di 17mila euro, avrebbe potuto organizzare una rassegna culturale e un calendario eventi itinerante nei Comuni facenti parte del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, contribuendo alla crescita dei tanti giovani artisti e delle associazioni del territorio. Forza Italia e Forza Italia Giovani, attraverso il gruppo consiliare di Altamura, presenteranno un'interpellanza al aindaco del Comune di Altamura, in qualità di componente della comunità del Parco Nazionale dell'Alta Murgia e del Consiglio Direttivo di Federparchi, affinché si possa fare maggiore chiarezza nell'interesse dell'intera comunità. Per assicurare la maggiore chiarezza e trasparenza auspichiamo maggiori delucidazioni dalle figure preposte e dal presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia Francesco Tarantini, a cui chiediamo l'organizzazione di una conferenza programmatica con le varie associazioni presenti nei tredici Comuni".