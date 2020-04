Consiglio comunale in videoconferenza, approvato il bilancio

I contenuti del bilancio 2020-2022 Presentazione del Comune Proposte sull'emergenza di Angela Miglionico e Giovanni Saponaro

Il consiglio comunale di Altamura, per la prima volta riunito in videoconferenza, ha approvato la manovra finanziaria con il bilancio di previsione 2020, il bilancio di previsione triennale 2020-2022 e lo schema delle opere pubbliche 2020-2022.Come già riportato da Altamuralife, la pressione fiscale non cambia: le tasse e le tariffe restano invariate Il voto è avvenuto a maggioranza, contrari i rappresentanti dell'opposizione presenti in aula (Raffaele Difonzo, Angela Miglionico, Giovanni Saponaro). Erano, invece, assenti gli altri sei rappresentanti della minoranza . Le altre quattro convocazioni dell'assise vengono quindi annullate. I lavori si sono conclusi in tempo record: non era mai avvenuto con i consigli comunali in presenza, anzi proprio le discussioni sul bilancio erano delle maratone, tante volte sfibranti.La discussione "da remoto", invece, è stata molto pacata, senza "invasioni" di microfono. Tutto si è svolto con grande correttezza. Non sone mancata, ovviamente, la vis polemica o la dialettica politica. A tal proposito Miglionico (Altamura Popolare) e Saponaro (Innoviamo), presenti per "atto di responsabilità nei confronti dei cittadini e del particolare momento che stiamo vivendo", ribadiscono la loro posizione "completamente distante dalla maggioranza". Quindi hanno presentato un elenco di raccomandazioni per misure eccezionali di sostegno, soprattutto tagli di tasse, azioni di sostegno alle categorie produttive (artigianali, commerciali, professionali, agricole e imprenditoriali) e azioni sociali verso le famiglie in difficoltà.Aula consiliare vuota, con la sola presenza del presidente Gino Loiudice, la sindaca Rosa Melodia e il personale comunale mentre tutti gli altri consiglieri erano collegati dalle loro postazioni (casa o ufficio).Seguono ulteriori notizie e commenti