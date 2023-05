Confermata la vittoria di Petronella con 18 voti di differenza

Questo pomeriggio, al Comune, la commissione elettorale circondariale ha completato il controllo formale dei verbali delle 60 sezioni per i voti del ballottaggio. Il controllo avviene totalizzando i voti, risultanti a ciascun candidato, in ogni sezione. Il totale è identico a quello pubblicato lunedì sui portali del Comune e del Ministero dell'Interno, con la differenza di 18 voti a favore di Petronella . Pertanto è confermata l'elezione a sindaco di Antonio Petronella.L'atto ufficiale è la proclamazione del sindaco che a breve sarà formalizzato. Molto probabilmente Petronella assumerà la carica di sindaco lunedì prossimo.Al momento la coalizione di Moramarco non ha presentato ricorsi.