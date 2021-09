Concorsi Asl, due nuovi primari all'ospedale della Murgia

A partire da oggi le strutture complesse di Ostetricia - Ginecologia e di Neurologia dell'ospedale della Murgia "Fabio Perinei" hanno i nuovi primari (direttori) con incarichi di cinque anni, come deciso dalla direzione generale della Asl al termine delle procedure dei concorsi.A capo della struttura di Ostetricia - Ginecologia si è insediato Pierfrancesco Lonero Baldassarra, 62 anni, di Bari, per 28 anni medico al Policlinico di Bari (1^ Clinica Ostetrica Ginecologica) e negli ultimi anni in servizio presso la provincia autonoma di Trento (Cavalese).A capo della struttura di Neurologia resta Bonaventura Ardito, detto Rino, 63 anni, di Gravina. Il suo non è un nuovo arrivo perché finora ha guidato l'unità operativa con incarico di "facente funzioni". Concluso il concorso, assume l'incarico di direttore, con durata quinquennale.