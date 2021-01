Concorsi al Comune per 13 assunzioni

bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 8 posti a tempo pieno ed indeterminato di "Istruttore Amministrativo Categoria C";

bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 5 posto a tempo pieno ed indeterminato di "Istruttore Risorse Finanziarie Categoria C".

Concorso Istruttore Risorse Finanziarie Avviso pubblico del Comune Concorso Istruttore Amministrativo Avviso pubblico del Comune

Per far fronte al fabbisogno di personale, il Comune di Altamura bandisce due concorsi per assunzioni a tempo pieno e indeterminato per un numero complessivo di 13 unità.Gli avvisi pubblici sono due:In entrambi i casi come titolo di studio è richiesto il diploma di scuola media superiore.La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul sito istituzionale, Amministrazione Trasparente- Concorsi 2020 e dell'estratto relativo al presente bando di concorso sulla G.U. Della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale – Concorsi.In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, i bandi sono disponibili sull'Albo pretorio on line.