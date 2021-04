Concorsi al Comune di Altamura per 13 assunzioni

Sono 3500 i candidati per i 13 posti messi a concorso dal Comune di Altamura. Sono assunzioni a tempo pieno e indeterminato, per le figure di istruttore amministrativo o di risorse finanziarie.Gli avvisi pubblici, scaduti il 18 febbraio, sono stati due. Il primo è un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di 8 posti a tempo pieno ed indeterminato di "Istruttore Amministrativo Categoria C" e sono pervenute 2.800 domande. Il secondo, sempre per esami, riguarda la copertura di 5 posti a tempo pieno ed indeterminato di "Istruttore Risorse Finanziarie Categoria C" e sono pervenute 707 domande. In entrambi i casi come titolo di studio era richiesto il diploma di scuola media superiore di secondo grado.E' prevista una prova preselettiva con cui la platea degli aspiranti dipendenti comunali sarà ridimensionata rispetto agli attuali numeri.Ancora da definire, in base alla normativa anti-Covid, le modalità con cui si svolgeranno le prove. Il Governo nazionale prevede la presenza per i concorsi programmati a partire dal 3 maggio.