Città metropolitana, allo studio il piano strategico

Continua il percorso partecipativo promosso dalla Città metropolitana di Bari per la redazione del Piano strategico metropolitano Ba20>30. Dopo l'evento Restart Ba20>30 che il 20 dicembre scorso ha segnato la ripresa delle attività del Tavolo dei Talenti e delle Giovani Generazioni, a partire da oggi e fino al 28 gennaio, si svolgeranno gli incontri operativi dedicati agli 11 assi strategici del Piano: 11 meeting tematici, in modalità on line, in cui ragazzi e giovani professionisti dell'area metropolitana che hanno aderito all'iniziativa, coordinati da tutor, si confronteranno sul futuro della Città Metropolitana di Bari.Ad oggi sono oltre 300 gli iscritti al Tavolo dei Giovani della Città metropolitana provenienti da tutto il territorio: ci sono ragazzi di età compresa fra 16 e 29 anni, motivati a contribuire alla realizzazione delle attività del Piano strategico, ma anche giovani professionisti di età ≤ 40 anni, con esperienza professionale e personale nei settori dell'ingegneria, delle scienze ambientali e agrarie, dell'architettura e dell'urbanistica, delle scienze sociali e antropologiche, dell'economia e del turismo, della cultura, del sociale e della tutela/valorizzazione/promozione del territorio.Tutti sono chiamati ad offrire il proprio contributo sulla scorta delle seguenti 11 azioni strategiche individuate dall'Ente: Agenda digitale, Mobilità sostenibile; Attrattori culturali e ambientali; Istruzione, lavoro e innovazione sociale; Housing sociale e inclusione attiva; Waterfront metropolitano; Rigenerazione urbana e sociale delle periferie; Riqualificazione urbana e sociale dei centri urbani; Agricoltura 4.0; Energia sostenibile e cambiamenti climatici e Industria 4.0.La Città metropolitana è impegnata con tutti gli attori istituzionali, economici e sociali del territorio in un'intensa attività di copianificazione e coprogettazione di una serie di interventi già finanziati dal Patto per Bari e da altri bandi nazionali ed europei.L'obiettivo è quello di cogliere al meglio le grandi opportunità che arriveranno dai fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per i quali sarà fondamentale un'ampia visione del futuro che vedrà anche il contributo dei giovani dell'area metropolitana.Le iscrizioni al Tavolo dei Talenti e delle Giovani Generazioni sono sempre aperte al link (fai copia-incolla): https://pianostrategico.cittametropolitana.ba.it/partecipa