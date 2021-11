"Ci vuole più sicurezza per la scuola Pacelli e il quartiere"

"Ci vuole più sicurezza nella nostra città. Per quanto mi riguarda voglio segnalare la situazione del quartiere dove si trova la scuola Pacelli. Basta farsi un giro di sera per vedere dei ragazzacci che entrano all'interno, fumano, bevono e fanno i fatti loro". Si rivolge alla redazione di Altamuralife un nostro lettore per segnalare una situazione che lo preoccupa.La situazione è nota. Sebbene la scuola sia dotata di sistema di allarme e di altri sistemi di sicurezza, il cancello viene scavalcato con regolare frequenza da tanti ragazzi. Non si vuole generalizzare. Tra loro c'è chi vuole solo intrattenersi o giocare. Ma il nostro lettore fa appello ad una maggiore sicurezza."Circa due settimane fa - riferisce ancora il nostro lettore - sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili urbani che hanno trovato nel sottoscala della scuola un ragazzo che non c'entra niente con la scuola". Segnalazione confermata dalle forze dell'ordine. In un locale vicino ai cancelli è stato trovato un ragazzo, estraneo all'istituto scolastico, che non ha saputo - e né avrebbe potuto - giustificare la sua presenza lì.Proprio per le continue intrusioni è intervenuto l'ufficio tecnico del Comune per chiudere quel locale e impedire l'accesso agli estranei.Il nostro lettore auspica quindi una maggiore attenzione su questa specifica situazione.