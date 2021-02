Ci risiamo! Un altro autovelox sulla statale 96

E' di nuovo tempo di autovelox sulla strada statale 96, principale via di collegamento tra l'area murgiana e Bari, da circa un anno interamente a due carreggiate e quattro corsie. A partire da oggi il comando di Polizia locale di Toritto effettuerà il rilevamento elettronico della velocità con un autovelox mobile al fine di contrastare le violazioni previste dal codice della strada nel territorio del Comune di Toritto.L'attività di controllo elettronico della velocità sarà effettuata, inizialmente, sulla strada statale 96 con direzione di marcia Altamura - Matera.La Polizia locale di Toritto, inoltre, fa sapere: "Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno pre-segnalate, ai sensi di legge, dall'apposito cartello stradale ad alta visibilità contenente l'iscrizione "Controllo elettronico della velocità" nonché da cartello, indicante il simbolo della Polizia locale, posizionato in prossimità della postazione. L'apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo del personale appartenente al Comando di Polizia Locale di Toritto".E' facile prevedere che questa novità non piacerà molto, visto il precedente dell'autovelox delle polemiche, sempre sulla strada statale 96, in territorio di Grumo. In quel caso, bisogna precisare, il rilevamento elettronico a Mellitto era posizionato nel tratto con il limite di velocità a 40 chilometri orari, quindi era particolarmente odiato dagli automobilisti per gli improvvisi rallentamenti e per le tante multe. Adesso, invece, la statale è libera da cantieri.Resta sacrosanto il rispetto delle regole e in questo caso l'osservanza dei limiti di velocità. Su questo non ci sono dubbi.Però desta perplessità la collocazione sulla direzione di marcia Altamura-Matera: in pratica a essere multati saranno prevalentemente i trasgressori altamurani, gravinesi e materani.