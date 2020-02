Chiesa-santuario del Buoncammino, arrivano i fondi per i lavori

Arrivano i fondi per la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo della chiesa santuario di Maria Santissima del Buoncammino ad Altamura. E' l'esito dell'istanza presentata dalla Diocesi in adesione ad un avviso pubblico della Regione.Il contributo sarà di 42.000 euro, a fronte di un progetto di 45.393 euro. Di recente, sempre con i fondi degli avvisi regionali, è stata restaurata la chiesa in via Madonna della Croce.La notizia è stata comunicata dal consigliere regionale Enzo Colonna. In tutta la Puglia saranno 107 gli interventi di manutenzione e restauro su opere pubbliche e beni culturali. "Sono state pubblicate le graduatorie di tre avvisi della Regione Puglia - spiega - finalizzati a concedere contributi per interventi di manutenzione di opere pubbliche e di pubblico interesse o di ripristino a seguito di danni causati da calamità naturali e per interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo, aventi carattere di urgenza, su beni del patrimonio culturale di enti pubblici o privati. Si tratta di misure finanziate annualmente con risorse del bilancio autonomo regionale".Ricevute 97 istanze. Con le risorse disponibili pari a 2,3 milioni di euro sono stati finanziati i primi 49 interventi in graduatoria.