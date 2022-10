Si allarga il fronte del centrodestra e dei movimenti

L'11 ottobre si è tenuto un incontro fra le forze politiche di Fratelli d'Italia, Lega, Azione con Calenda, Innoviamo, NOI (Nuovi Obbiettivi Insieme), Insieme per Altamura, S!AMO Altamura, Azione Civica, Forza Italia e i consiglieri Onofrio Gallo, Antonello Laterza, Giandomenico Marroccoli, Giovanni Saponaro e Carlo Scarabaggio."In tale occasione, si è manifestata la volontà di costruire un programma condiviso finalizzato al rilancio della nostra città, coinvolgendo le sue migliori risorse, al fine di liberare Altamura dall'attuale fallimentare amministrazione Melodia. Si auspica, nell'immediato futuro, l'adesione al suddetto progetto di altre forze politiche e civiche della nostra città", affermano in una breve nota Nicola Fedele Loizzo (segretario cittadino Fratelli d'Italia), Nicola Lorè (segretario cittadino Azione con Calenda), Donato Tragni (segretario cittadino Insieme per Altamura), Michele Colonna (segretario cittadino Lega Salvini Premier), Domenico Matera Petrara (segretario cittadino N.O.I.), Nicola Nuzzi (segretario cittadino Innoviamo), Domenico Laterza (segretario cittadino S!IAMO Altamura), Carmela Loiudice (presidente di Azione Civica Altamura), Antonello Laterza (segretario cittadino Forza Italia e consigliere comunale), Onofrio Gallo (consigliere comunale Insieme per Altamura), Giandomenico Marroccoli (consigliere comunale Insieme Altamura), Giovanni Saponaro (consigliere comunale Innoviamo), Carlo Scarabaggio (consigliere comunale Forza Italia).