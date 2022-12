Centro impiego, attività di collegamento con mondo dell'istruzione

Nei giorni scorsi, presso il Centro per l'impiego di Altamura, si è tenuto un incontro di presentazione dei servizi offerti dal CPIA Bari 2 (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Altamura) e di tutte le attività che, a partire dal prossimo anno, saranno implementate in collaborazione con il Centro per l'impiego.L'evento, rivolto soprattutto a coloro che hanno bisogno di conseguire titoli di studio e certificazioni e ai lavoratori stranieri che intendono acquisire competenze linguistiche di italiano, ha sancito l'inizio di un percorso comune per costruire proposte condivise e servizi formativi essenziali per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l'accompagnamento all'inserimento professionale.A partire dal prossimo febbraio gli operatori del Centro per l'impiego organizzano tre incontri di informazione e orientamento al lavoro con gli utenti del CPIA, due ad Altamura e uno a Gravina, per presentare i servizi erogati e gli interventi di politiche attive del lavoro. Presso le sedi dei CPI di Altamura e Gravina, invece, si terranno due Open Day per la presa in carico e l'attività di profilazione degli utenti con la redazione di apposito bilancio delle competenze; l'aggiornamento della scheda anagrafica professionale; la creazione del proprio curriculum (con supporto linguistico in francese ed inglese); i colloqui per l'orientamento di base e specialistico; l'assistenza per comprendere qual è la formazione più adatta e, soprattutto, l'inserimento o reinserimento lavorativo candidando le persone in cerca di lavoro alle offerte di lavoro disponibili sul portale LavoroXTe Puglia."Quest'anno - si legge in un comunicato - con le assunzioni di nuovo personale rese possibili grazie al Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego attuato da Arpal Puglia, l'attività dell'Agenzia è stata rafforzata e valorizzata con l'aumento dei servizi offerti, soprattutto alle persone svantaggiate. Sono aumentati anche i servizi al territorio con la riapertura, dopo quattro anni di chiusura, dello sportello polifunzionale di Gravina in Puglia. I Centri per l'impiego pugliesi stanno diventano sempre più luoghi di comunità, in stretto contatto con i soggetti istituzionali, economici, sindacali, associativi del territorio per fornire un sostegno completo a chi si affaccia per la prima volta nel mercato del lavoro, a chi intende migliorare il proprio profilo, a chi cerca sostegno dopo aver perso il lavoro".