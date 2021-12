Centri di ascolto per famiglie nel Piano di zona

L'ambito territoriale per la gestione associata dei servizi sociali (Piano di zona), per i Comuni di Altamura (capofila), Gravina in Puglia, Santeramo in Colle e Poggiorsini, ha pubblicato un avviso per la presentazione di domande e candidature per i centri servizi per le famiglie, ai fini di una convenzione con gli stessi enti.Le proposte riguardano percorsi di accompagnamento sociale e anche psicologico, inserimento lavorativo e più in generale, attività di rafforzamento e servizi da rendere per almeno 5 giorni a settimana, nelle fasce orarie più adeguate alle famiglie ed alle attività proposte per minimo 20 ore settimanali e per un minimo di 46 settimane annue.L'avviso è pubblicato sul portale del Comune di Altamura. Le proposte dei soggetti interessati dovranno pervenire entro le 12 del 28 dicembre 2021.