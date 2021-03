Carenze di personale all'ospedale della Murgia

Oggi pomeriggio, presso il Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, si è tenuto un incontro fra la sindaca di Altamura Rosa Melodia, il consigliere regionale Francesco Paolicelli, il direttore del Dipartimento Vito Montanaro e il direttore della Asl Antonio Sanguedolce (in collagemento da remoto).Sono stati esposti i problemi di personale dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei", in particolare per la carenza di personale nei reparti di chirurgia, ginecologia e oculistica. "Sono necessari provvedimenti immediati indipendentemente dall'emergenza Covid, poiché le pazienti ed i pazienti affetti da altre patologie non possono e non devono essere trascurati", ha detto Melodia. La sindaca, inoltre, ha lamentato la carenza di personale segnalata dall'Aned (Associazione Nazionale Emodializzati) nel reparto di nefrologia e dialisi."Insieme al consigliere regionale Paolicelli - dichiara la sindaca dopo l'incontro - ho richiesto di allestire nel reparto di ginecologia ulteriori strumenti per i servizi ambulatoriali e per la partoanalgesia (parto indolore), oltre ad una stanza per la riabilitazione post partum. Per il reparto di oculistica è stata evidenziata la necessità di medici anestesisti e di un'altra sala operatoria. È necessario dare il giusto valore alle professionalità che operano quotidianamente nel presidio ospedaliero murgiano, affinché possano offrire servizi sempre più efficienti agli utenti".Il direttore del Dipartimento Vito Montanaro e il direttore della Asl Sanguedolce hanno garantito "la disponibilità di accogliere le richieste, prospettando immediate soluzioni anche in ordine all'incremento di personale sanitario, in particolare di ostetriche ed infermiere nel reparto di Ostetricia e Ginecologia".