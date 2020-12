Carenza di medici, sospesi ricoveri e urgenze in Chirurgia

Negli ultimi giorni presso l'unità di Chirurgia dell'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei" sono stati sospesi i ricoveri in emergenza urgenza e quelli di pazienti con tumori da operare, a causa della cronica carenza di medici. Rispetto ai dieci previsti in pianta organica, ce ne sono sei, compreso il responsabile dell'unità.Il numero, però, non è più sufficiente per garantire la turnazione. Una situazione che si trascina da anni, con il venir meno volta per volta di un medico dopo l'altro. Sino all'attuale situazione che nell'ultimo periodo si è acuita, di fatto costringendo a interrompere le attività di urgenza.Non si tratta di una chiusura del reparto. I chirurghi in servizio continuano a garantite le consulenze al pronto soccorso e l'assistenza ai pazienti tuttora ricoverati. Però, nel caso in cui ci siano delle emergenze, con pazienti da operare subito, non è possibile il ricovero e il paziente viene trasferito in altri ospedali.Servono, quindi, rinforzi. E a tal proposito la Asl o la Regione dovranno provvedere con dei rinforzi (assunzioni da graduatorie approvate o temporaneo spostamento da altre strutture ospedaliere), per poter ripristinare i servizi resi finora.In questo caso, dunque, non è il Covid la causa di questa interruzione delle attività in urgenza ma si tratta di problemi di organico finora rimaste irrisolti che si sono aggravati.Quanto all'emergenza Covid, l'area dedicata al sesto piano è sempre satura all'Ospedale della Murgia. E' migliorata, invece, la situazione al pronto soccorso con la riorganizzazione degli spazi e la creazione nell'ex Psichiatria di un'astanteria per pazienti positivi.