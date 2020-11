Borse di studio per educatori in asili nido e scuole per l’infanzia

Il Comune di Altamura, in qualità di ente capofila dell'ambito territoriale sociale per Altamura, Gravina,, Santeramo e Poggiorsini, ha indetto un bando per assegnare delle borse di studio in servizio presso gli asili nido, le sezioni primavera e scuole per l'infanzia. La borsa di studio ha l'obiettivo di assicurare la qualifica universitaria di educatore socio-pedagogico.Il finanziamento di 18 mila e 462,64 euro è messo a disposizione dalla Regione Puglia nell'ambito della divisione delle risorse derivanti dal "Fondo nazionale per il Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni". Con questo bando si intende sostenere la professionalità degli addetti alla funzione educativa nei servizi alla persona presenti sul territorio. Il corso, organizzato dall'Università, garantirà 60 crediti formativi in materie come l'inclusione sociale e scolastica di minori con disabilità, o con bisogni educativi speciali e per acquisire conoscenze in materia di inclusione linguistica e scolastica per minori stranieri.Il bando è rivolto a quel personale inquadrato nei ruoli della pubblica amministrazione, tramite concorso relativo al profilo di educatore; oppure a coloro che hanno svolto la funzione di educatore per almeno tre anni, ma anche a chi ha un diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2000-2001.I richiedenti dovranno risultare residenti in uno dei comuni dell'ambito Altamura, Gravina, Santeramo oppure Poggiorsini. Le istanze di partecipazione, compilate su apposito modulo di domanda, dovranno essere indirizzate al Comune di Altamura entro e non oltre la data del 20 novembre. Successivamente, a seguito di verifica delle istanze, verrà istruita una graduatoria degli aventi diritto alle borse di studio, assegnate fino ad esaurimento dei fondi disponibili.(foto di archivio)